شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية
رام الله - دنيا الوطن
ااستقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الثلاثاء في مكتبه، مدير إدارة المباحث الجنائية في الشرطة الفلسطينية سيادة العميد إياد اشتية، جاء ذلك ضمن إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين النيابة العامة والإدارات الحكومية والأجهزة الشرطية المختلفة.

ورحب النائب العام بزيارة العميد اشتية وهنئه بتوليه منصبه الجديد، وأبدى استعداد النيابة العامة المستمر للتعاون والتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها مثمناً الجهود التي تبذل في هذا المجال.

من جانبه شكر العميد اشتية النائب العام على حسن الاستقبال مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق المباشر ما بين النيابة العامة وإدارة المباحث الجنائية لتسهيل سرعة إنجاز الاستدلالات وأعمال البحث والتحري التي يقومون بها.

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