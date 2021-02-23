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الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا) اليومية

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا) اليومية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية. 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 19 حالة وفاة، و4139 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت: بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (372,417) حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4589)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (28,614) حالة.

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