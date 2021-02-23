شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للإبدع والتميز وجامعة بيرزيت يوقعان اتفاقية تمويل مشروع بحث وتطوير

المجلس الأعلى للإبدع والتميز وجامعة بيرزيت يوقعان اتفاقية تمويل مشروع بحث وتطوير
رام الله - دنيا الوطن
وقع المجلس الأعلى للابداع والتميز وجامعة بيرزيت اتفاقية تمويل مشروع بحثي للبروفيسور في الجامعة مصطفى جرار أحد الفائزين بالنداء الفلسطيني التركي المشترك بين المجلس الأعلى للإبداع والتميز ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي."TUBITAK"

وحضر التوقيع في مقر المجلس بضاحية الريحان م. عدنان سمارة، رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة بيرزيت، د. علان طبيلة، وم. زياد طعمة الرئيس التنفيذي للمجلس، ومدير إدارة السياسات والتخطيط د. ابراهيم نعيرات، والباحث الرئيس للمشروع البروفيسور مصطفى جرار.

ومشروع البروفيسور جرار هو (نظام الذكاء الاصطناعي للمحادثة للغة العربية) في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو بالشراكة مع البروفسور التركي ليفنت أرسلان من شركة SESTEK .

وعبر مسمارة عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير حيث قال "إننا نشهد ما يمكن أن نسميه بداية لموسم زرع بذور الإبداع ونشهد على بداية تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للإبداع والتميز بالنهوض بالإبداع والابتكار من خلال تمكين البحث والتطوير التكنولوجي".

وأضاف أن "التعاون الفلسطيني التركي قد أثبت أن فلسطين تزخر بالإبداع، يساهم في رفع الستار عن الإمكانيات الكامنة لدى شعبنا". 

وشدد سمارة على أن أهداف هذه الأبحاث التطويرية هو تحقيق نتائج عملية مستقبلا لتصبح شركة قادرة على الإنتاج التجاري. وأعلن عن بدء العمل بالتحضيرات للنسخة الثانية من النداء الفلسطيني التركي. كما توجه بالشكر للعلماء المقيمين من فلسطين الذين "أتموا عملهم على أكمل وجه وشهد لهم بذلك أقرانهم من الأتراك".

وقال م. طبيلة إن هذه المشاريع تعزز البحث العلمي بالجامعات والابتكار"وكلنا أمل بأن البروفيسور جرار لديه باع طويل وسينجز المشروع بشكل رائع"

من جهته عبر بروفيسور جرار عن تقديره للمجلس الأعلى للإبداع والتميز وأضاف أن "الجانب المؤثر لديه كباحث هو أن المشروع هو بتمويل فلسطيني وهذا شيء يدعو للفخر ويقوي انتماءنا الوطني ويشعرنا بالمسؤولية" وأضاف أن هذه أول تجربة له بالشراكة مع علماء أتراك "ووجدت في التعاون معهم شغف كبير وحب ودعم لفلسطين، ونأمل أن نقوم بتطوير نظام محادثة ومراسلة للبنوك الفلسطينية نأمل أن يسوق في البنوك العربية كمنتج وطني فلسطيني".

وهذا المشروع هو أحد المشروعين الفائزين من بين 25 مشروعاً تقدمت للنداء البحثي المشترك بين المجلس الأعلى للإبداع والتميز ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي. وكانت المشاريع المتقدمة خضعت لتقييم من مقيمين فلسطينيين ومقيمين أتراك بشكل منفصل، وبعد الحصول على نتائج التقييم تم إعلان النتائج النهائية في أكتوبر 2020.

وكان النداء البحثي المشترك أُطلق في ديسمبر من العام 2019، واشترط أن تكون المشاريع المتقدمة للتنافس، عبارة عن تعاون بحثي بين باحثين فلسطينيين وباحثين أتراك حيث يمول المجلس الأعلى للإبداع والتميز الباحثين الفلسطينيين، ويمول مجلس البحوث التركي الباحثين الأتراك مع ضمان عمل الباحثين من كلا الأطراف بشكل مشترك لتحقيق أهداف المشروع البحثي.

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