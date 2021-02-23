"لجان المعلمين الديمقراطيين" يواصل اعتصامه المطلبي أمام (أونروا) بخانيونس















رام الله - دنيا الوطنيواصل اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين، الإطار النقابي للمعلمين التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتصامه الجماهيري المطلبي المفتوح أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، للمطالبة بفرص عمل للخريجين اللاجئين العاطلين عن العمل.وشارك في الاعتصام صف واسع من الخريجین الجامعیین، ورفع المشاركون فیه لافتات تدعو "وكالة الغوث لتوفیر الخدمات الإنسانية الضروریة للاجئين الفلسطینیین، على رأسھا توفیر فرص عمل للخریجین العاطلین عن العمل، وإغاثة الفقراء والمحتاجین والمرضى باعتبارها أبسط مقومات الحیاة المعیشیة الضروریة".وصدحت أصوات المعتصمين بهتافات "لا حياة ولا كرامة ولا حرية.. إلى أين يا وكالة الغوث"، "حقي في العمل والأجر العادل، حقي في الحياة، والأمن، والحياة الخاصة، وكفالة ظروف المعيشة الأفضل".وأوضح المعتصمون أن إنكار حقوق الخريجين اللاجئين الفلسطينيين، يعزز الفقر والجوع، والذي يعد مؤامرة منظمة لسلب حقوق اللاجئين بالعمل والعيش الكريم.وشدد المعتصمون أن الاحتجاجات ستتواصل حتى نيل الخريجين اللاجئين كافة حقوقهم وخاصة حقهم بالعمل والعيش الكريم. مضيفين "سنعمل جاهدين على الدفاع عنهم حتى يتم استيعابهم وادماجهم في برامج التشغيل والتطوير لدى مكاتب (أونروا)".ويتواصل الاعتصام الذي انطلق يوم الأحد (21/2/2021) حتى يوم الخميس (25/2/2021) أمام مقر (أونروا) بخانيونس جنوبي قطاع غزة.