شؤون فلسطينية

وزير العمل يبحث التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي

وزير العمل يبحث التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، خلال اجتماعه مع اللجنة اللوجستية للمؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي بعنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، أبرز التحضيرات لإعداد المؤتمر، الذي سيتم انعقاده في الثالث والرابع من آذار.

ويهدف إلى تعميق الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، للوصول إلى خطة عمل مشتركة تساهم في استقرار سوق العمل، في ظل التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه من أزمات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى جائحة (كورونا) وانعكاساتها المختلفة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وخاصة ما ستضيفه الجائحة من تحديات وآثار على سوق العمل الفلسطيني.

وأشار أبو جيش إلى أنه سيتم في بداية المؤتمراطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، المقرة من مجلس الوزراء، للمساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل.

كما سيتم خلال المؤتمر عرض ورقة عمل من وزارة العمل كممثلة عن الحكومة، سيتم خلالها مناقشة محورين، الأول يرتبط برؤية الحكومة لمعالجة آثار جائحة (كورونا)، والمحور الثاني يتمثل في كيفية التعامل مع القوى العاملة داخل الخط الأخضر والتي تشكل ما بين 15-20% من نسبة القوى العاملة في فلسطين، كما سيتم عرض أوراق عمل من قبل منظمة العمل الدولية، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية- ماس، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات

قيادي بـ (حماس): ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات

الجاغوب: قد تكون تصريحات أبو مرزوق بشأن اتفاقية الغاز &#34;تهرب من الانتخابات والمصالحة&#34;

الجاغوب: قد تكون تصريحات أبو مرزوق بشأن اتفاقية الغاز "تهرب من الانتخابات والمصالحة"

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

شاهد: حماس تنشر صوراً لانتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

شاهد: حماس تنشر صوراً لانتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

الهباش: يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا

الهباش: يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية

المجلس الأعلى للإبدع والتميز وجامعة بيرزيت يوقعان اتفاقية تمويل مشروع بحث وتطوير

المجلس الأعلى للإبدع والتميز وجامعة بيرزيت يوقعان اتفاقية تمويل مشروع بحث وتطوير

&#34;لجان المعلمين الديمقراطيين&#34; يواصل اعتصامه المطلبي أمام (أونروا) بخانيونس

"لجان المعلمين الديمقراطيين" يواصل اعتصامه المطلبي أمام (أونروا) بخانيونس

وزير العمل يبحث التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي

وزير العمل يبحث التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي

منوعات

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

عربي

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان