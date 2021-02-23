شاهد: اعتصام لموظفي عقود جامعة الأقصى بغزة للمطالبة بتثبيتهم





وعبر الموظفون عن حالة الغضب لديهم، وللتأكيد على انتزاع حقوقهم الوظيفية خلال هذه الفترة المهمة.



وأكدوا على ضرورة التظاهر السلمي من أجل تحقيق مطالبهم ونيل حقوقهم المشروعة وإيصال صوتهم ومعاناتهم للقيادة الفلسطينية في رام الله وغزة، مطالبين إدارة الجامعة ومجلس أمنائها بضرورة حل مشكلة موظفي عقود الجامعة والتغيير من الوضع المالي الذي يتقاضونه دون الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعون بالمزايا الوظيفية التي يتمتع بها باقي الموظفين.



وطالبوا باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية القانونية لسعي الحديث من أجل نيل حقوقهم المشروعة في الوظيفة بشتى السبل، والتي تتمثل بتثبيت أكثر من 230 موظفاً على بند العقد وتقديم المكافآت المختلفة أسوة بموظفي الجامعة المثبتين، مطالبين كافة أطياف المجتمع في قطاع غزة وفصائلها للدفاع عن كرامة موظفي عقود

جامعة الأقصى وعن حقوقهم.





وشدد المعتصمون على أن مطالبها عادلة تتمثل بحقوق مشروعة لا تقبل المساومة ولا التأجيل.









رام الله - دنيا الوطنطالب عشرات موظفي عقود جامعة الأقصى اليوم، خلال اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي بغزة، المسؤولين بإنصافهم وتثبيتهم بالوظيفة العمومية، وإنهاء معاناتهم بالوظيفة على بند العقد والتي استمرت الى أكثر من 10 سنوات.