غنام تبحث مع منتدى سيدات الأعمال تطوير واقع النساء ومساندة المتضررات من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مع عضوات ومجلس إدارة منتدى سيدات الاعمال اليوم الثلاثاء في مكتبها، وبحثت معهن عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بواقع النساء في قطاع الأعمال في المحافظة.



كما ناقشت المحافظ غنام معهن تطوير بيئة العمل لصاحبات المشاريع الصغيرة، وتعزيز سبل التعاون والشراكة في مساندة النساء المتضررات من جائحة (كورونا).



وأشادت غنام بمنتدى سيدات الاعمال ودوره في رفع وتطوير دور المرأة الفلسطينية وزيادة نسبة تشغيل النساء في فلسطين، مؤكدة على عمق الشراكة والتعاون الوثيق بين المنتدى والمحافظة لتمكين المرأة على الصعد كافة.



واكدت على أن المحافظة تعمل وبالشراكة والتكامل مع جميع جهات الاختصاص لمساندة كافة قطاعات شعبنا المتضررين من جائحة (كورونا) وعلى رأسهم النساء وخاصة صاحبات المشاريع الصغيرة اللواتي يواجهن واقعا صعبا نتيجة تداعيات أزمة (كورونا)، واعدة بتقديم كل مساندة ممكنة من أجل تعزيز دور المنتدى في دفع مشاركة المرأة قدما على الصعيد الاقتصادي.



بدورها قدمت رئيس المنتدى شعاع مرار، شرحا وافيا للمحافظ غنام حول عمل وإنجازات المنتدى في تطوير ودعم النساء الرياديات والخريجات وصاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، معبرة عن سعادتها باللقاء وفخر المنتدى بالمحافظ غنام

باعتبارها نموذجا يحتذى به للمرأة الفلسطينية المميزة.