شؤون فلسطينية

الشيوخي: تفريغات 2005 هم أبناء الشرعية ويوجد قرار من الرئيس لحل مشكلتهم

الشيوخي: تفريغات 2005 هم أبناء الشرعية ويوجد قرار من الرئيس لحل مشكلتهم
عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
قال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي "ابو المعتصم" صباح اليوم أن تفريغات 2005 هم ابناء الشرعية من الاخوة المناضلين ويوجد قرار من الرئيس محمود عباس ابو مازن لحل مشكلتهم وشكل سيادته لجنه رئاسية مكونه من الاخوة في اللجنة المركزية مكونة من الاخوة اللواء الحاج اسماعيل جبر والدكتور صبري صيدم وروحي فتوح من اجل دراسة هذا الملف والعمل على حل المشكلة بالتدريج ووفق الاصول .

وأوضح في تصريح له، بأن ملف تفريغات 2005 غير خاضع للمزاودات ولا للمتاجرة والتحريض من قبل البعض ولن يقبل اي فلسطيني مخلص بذلك.

واشار إلى أن لجنة تفريغات 2005 التي يقف على راسها الاخ رامي ابو كرش هي لجنة من ابناء حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وهم ابناء الشرعية من المناضلين ولن يقبلوا اي بديل لمنظمة التحرير ولحركة فتح وللرئيس ابو مازن رمز الشرعية الفلسطينية .

واضاف الشيوخي انه توصل خلال اليومين الماضيين لتفاهمات مع أبو كرش وبعض اعضاء لجنته بان يتم العمل على المساهمة في حل مشكلة تفريغات 2005 ضمن القنوات الرسمية والشرعية ووفق اصول الحوار البناء والمراسلات الرسمية وفق الاصول والالتزام والانضباط الرسمي والتنظيمي من قبل جميع المفرغين في 2005 ومن قبل لجنتهم وتفويت الفرص على كل المتربصين الذين يريدون حرف بوصلة مطالبهم عن مسارها الرسمي والتنظيمي الشرعي وجرهم الى الاستمرار في النزول الى الشارع الى مربعات الاجندات والفتن لتخريب الحالة الوطنية الفلسطينية واضعاف الموقف الوطني الفلسطيني وحرف بوصلة قيادتنا الشرعية وحركة فتح عن مواجهة الاخطار والتحديات الهادفة الى تصفية قضيتنا الفلسطينية.

وقال الشيوخي: إنه اتفق مع ابو كرش على وقف اي انشطة ميدانية واعلامية من قبل تفريغات 2005 وحل المواضيع بالحوار والمراسلات عبر القنوات الرسمية ووفق القوانين والمراسيم الرئاسية والاوامر الادارية والوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الخصوص.

واشاد الشيوخي وابو كرش بجهود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول التعبئة والتنظيم في المحافظات الحنوبية، القائد احمد حلس ابو ماهر في انجاح جهود اللجنة الرئاسية والحكومة لانهاء كافة الملفات العالقة الخاصة بقطاع غزة وعلى راسها ملف انهاء الموظفين المفرغين عام 2005.

وفي نفس الاطار اشاد الشيوخي ورامي ابو كرش باسم المفرغين بقرار الرئيس القاضي بانهاء ملف تفريغات 2005 مؤكدين على اهمية تنفيذ اللجنة الرئاسية وحكومة د. محمد اشتية لمرسوم الرئيس باسرع قت وبما يضمن الامن الوظيفي للمفرغين حسب قانون قوى الامن رقم 8 للعام 2005

وطالب رامي ابو كرش الحكومة واللجنة المكلفة من قبل سيادة الرئيس بالعمل الفوري للبدء بدراسة جميع الموظفين المفرغين عام 2005 وفق الاوامر الادارية والوثائق الرسمية الصادرة لهم من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .

واكد الشيوخي انه سوف يعقد اجتماع مساء اليوم للجنة تفريغات 2005 سيقوم الاخ رامي ابو كرش بطرح كل هذه التفاهات على اعضاء اللجنة الوطنية لموظفي الاجهزة الامنية لتعيينات عام 2005 لاقرارها رسميا من قبلهم والعمل على اساسها.

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