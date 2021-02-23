عربي

أول اجتماع بين مصر وقطر منذ قمة المصالحة الخليحية في العلا

أول اجتماع بين مصر وقطر منذ قمة المصالحة الخليحية في العلا
السيسي وأمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفدان من قطر ومصر، في الكويت، بأول اجتماع بين البلدين منذ "بيان العلا"، لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية في بيان: "عقد وفدان رسميان من دولة قطر وجمهورية مصر العربية اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021".

وذكرت أن "الجانبين رحبا بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضافت: "أعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا"، مشيرة إلى أن "الجانبين تقدما بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك".

أخبار ذات صلة

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

غزة: جمعية رجال الأعمال تثمن خطوات مصر لتطوير حقل غزة

غزة: جمعية رجال الأعمال تثمن خطوات مصر لتطوير حقل غزة

اشتية: العقيدة الوطنية التي تستند اليها المؤسسة الأمنية هي الضمان الأساسي لمستقبلنا

اشتية: العقيدة الوطنية التي تستند اليها المؤسسة الأمنية هي الضمان الأساسي لمستقبلنا

محافظ بيت لحم يُقرر تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار (كورونا)

محافظ بيت لحم يُقرر تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار (كورونا)

الخارجية: إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجة عن القانون ويتوجب مقاطعتها

الخارجية: إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجة عن القانون ويتوجب مقاطعتها

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض المقبل على فلسطين

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض المقبل على فلسطين

منوعات

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

عربي

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان