غزة: جمعية رجال الأعمال تثمن خطوات مصر لتطوير حقل غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن علي الحايك، رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين الخطوات المصرية لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، والتي كان أخرها الاتفاقية بين مصر وفلسطين لبدء العمل على استخراج غاز حقل غزة.



وأكد الحايك في تصريح صحفي، على ضرورة الاستثمار في الحقل، والبدء بتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي، مما يسمح بتوفير الطاقة الكهربائية، وحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاماً.



وشدد الحايك على أن امداد محطة كهرباء غزة بالغاز من الحقل من شأنه العمل على تقليص نسبة الاموال التي يدفعها الفلسطينيين والقطريين لشراء الكهرباء من إسرائيل والتي تقدر بملايين الدولارات شهرياً.



وأشار الحايك إلى أن تنفيذ هذا المشروع "يعدّ مصلحة فلسطينية بامتياز إذ أنه يصبح من السهل تزويد سكان غزة بالغاز إضافة لتزويد المناطق الصناعية بالكهرباء بتكلفة أقل مما يحصلون عليها الآن".



ودعا لزيادة التعاون العربي الفلسطيني والاستفادة من الخبرات الخارجية بما يساهم بحل جميع المشاكل الفلسطينية، والبدء بمشاريع قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني.