دولي

نتنياهو: سنقوم بكل ما في وسعنا لوقف تسلح إيران نووياً

نتنياهو: سنقوم بكل ما في وسعنا لوقف تسلح إيران نووياً
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: "إن إسرائيل لا تعلق أمالاً على أي اتفاق مع إيران"، مشدداً على أن بلاده، ستقوم بكل ما في وسعها، حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي، سواء أبرم اتفاق معها أو من دونه.

وأوضح نتنياهو، "لا نعلق آمالاً على اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني، لقد رأينا مآل مثل هذه الاتفاقيات مع كوريا الشمالية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "مع اتفاق أو بدونه، سنقوم بكل ما في وسعنا، حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي".

وحول الوجود الإيراني في سوريا، قال نتنياهو: إنه لن يسمح لإيران بالتموضع في سوريا، ولن يُقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن الرد سيكون ساحقاً آلاف الأضعاف على أي تهديد.

وكان الجيش الإسرائيلي، أجرى الأسبوع الماضي "تدريباً مفاجئاً" على الحدود الشمالية؛ لتحسين استعداده القتالي، وذلك بعد ساعات على قليلة لقصف جوي لأهداف إيرانية في سوريا.

وأفاد الجيش، بأن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب، التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال البلاد.

وأضاف: أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية لسلاح الجو، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد، وكذلك الهجوم وجمع المعلومات"، حسبما نقلت (رويترز).

أخبار ذات صلة

إيران تكشف عن القنبلة المستخدمة باغتيال سليماني: لم تكن عادية

إيران تكشف عن القنبلة المستخدمة باغتيال سليماني: لم تكن عادية

ساعر: أعارض مبدأ حل الدولتين لهذا السبب

ساعر: أعارض مبدأ حل الدولتين لهذا السبب

دولة جديدة تعتمد لقاح (سبوتنيك V) الروسي للتطعيم ضد (كورونا)

دولة جديدة تعتمد لقاح (سبوتنيك V) الروسي للتطعيم ضد (كورونا)

انفجار في خط أنابيب نقل الغاز في مقاطعة أورينبورغ الروسية

انفجار في خط أنابيب نقل الغاز في مقاطعة أورينبورغ الروسية

&#34;كمامتان معًا&#34; التشيك تنفذ إجراءات جديدة بسبب السلالة البريطانية

"كمامتان معًا" التشيك تنفذ إجراءات جديدة بسبب السلالة البريطانية

5 أبريل المقبل موعد جلسة محاكمة نتنياهو

5 أبريل المقبل موعد جلسة محاكمة نتنياهو

الولايات المتحدة: لن ننفجر غضبًا في وجه إيران بعد الهجمات في العراق

الولايات المتحدة: لن ننفجر غضبًا في وجه إيران بعد الهجمات في العراق

إصابات (كورونا) حول العالم تتجاوز 112 مليونًا وربع المليون

إصابات (كورونا) حول العالم تتجاوز 112 مليونًا وربع المليون

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

اشتية: العقيدة الوطنية التي تستند اليها المؤسسة الأمنية هي الضمان الأساسي لمستقبلنا

اشتية: العقيدة الوطنية التي تستند اليها المؤسسة الأمنية هي الضمان الأساسي لمستقبلنا

الخارجية: إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجة عن القانون ويتوجب مقاطعتها

الخارجية: إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجة عن القانون ويتوجب مقاطعتها

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض المقبل على فلسطين

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض المقبل على فلسطين

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

منوعات

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

عربي

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان