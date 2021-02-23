نتنياهو: سنقوم بكل ما في وسعنا لوقف تسلح إيران نووياً

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: "إن إسرائيل لا تعلق أمالاً على أي اتفاق مع إيران"، مشدداً على أن بلاده، ستقوم بكل ما في وسعها، حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي، سواء أبرم اتفاق معها أو من دونه.



وأوضح نتنياهو، "لا نعلق آمالاً على اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني، لقد رأينا مآل مثل هذه الاتفاقيات مع كوريا الشمالية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف: "مع اتفاق أو بدونه، سنقوم بكل ما في وسعنا، حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي".



وحول الوجود الإيراني في سوريا، قال نتنياهو: إنه لن يسمح لإيران بالتموضع في سوريا، ولن يُقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان.



وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن الرد سيكون ساحقاً آلاف الأضعاف على أي تهديد.



وكان الجيش الإسرائيلي، أجرى الأسبوع الماضي "تدريباً مفاجئاً" على الحدود الشمالية؛ لتحسين استعداده القتالي، وذلك بعد ساعات على قليلة لقصف جوي لأهداف إيرانية في سوريا.



وأفاد الجيش، بأن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب، التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال البلاد.



وأضاف: أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية لسلاح الجو، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد، وكذلك الهجوم وجمع المعلومات"، حسبما نقلت (رويترز).