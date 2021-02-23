شؤون فلسطينية

كشف جديد.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

كشف جديد.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء
غزة - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأربعاء.

وأكدت الهيئة في تصريح، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن السفر، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه (2021/5)، مشددة على ضرورة التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد، اليوم وفوراً في المراكز الصحية، المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

وأوضحت، أن إجراء فحص (كورونا) للحافلات المتبقية من الكشف الجديد، غداً الأربعاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم، مشددة على ضرورة تحديث
 بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/5):

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