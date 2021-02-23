الداخلية: تعليمات اشتية للحد من (كورونا) تشمل التشديد على الإجراءات الوقائية ووسائل النقل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية د. غسان نمر ، أن تعليمات رئيس الوزراء د. محمد شتية بإعطاء تعليمات للأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات للحد من انتشار فايروس (كورونا)، تشمل الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة من قبل المواطنين ، مشيرا إلى أن جزء من المحلات التجارية لا تلتزم بالقرار الذي ينص على أنه يجب ان يكون قدرة استيعابية بنسبة 30% .



وأضاف نمر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، ان تشديد الاجراءات تشمل أيضا وسائل النقل ، التي تتنقل بين المحافظات وتختار الطرق البعيدة عن الشرطة وهذا مخالف للقانون باستثناء تنقل الموظفين ، لافتا إلة أن القدرة العددية للشرطة هي التي تتحكم بالسيطرة على المناطق وفرض الاجراءات.



وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية د. غسان نمر ، من الوضع المقلق جراء انتشار فايروس (كورونا) ووصول الطفرة المتحورة إلى فلسطين ، وارتفاع نسبة الإشغال بالمشافي خاصة المحافظات الشمالية .