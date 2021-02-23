محافظ بيت لحم يُقرر تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات الوقائية في المحافظة بشكل عام، ومدينة بيت ساحور بشكل خاص، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا).



وقال حميد في بيان صحفي: إنه ونظراً لتزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) والطفرة الجديدة وبشكل كبير ومقلق، وبناء على توصيات جهات الاختصاص وبعد التشاور معهم، فقد تقرر تشديد الإجراءات الوقائية وفرض قيود أكثر حزماً على مدينة بيت ساحور والمنطقة المحيطة بها، وإغلاق جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمدة 48 ساعة، ابتداء من التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى مساء الخميس المقبل، باستثناء الأفران والسوبر ماركت والمراكز الطبية والصيدليات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف المحافظ، أنه سيصار إلى نشر الدوريات والحواجز الأمنية داخل وخارج المنطقة والمحافظة، للحد من انتشار الفيروس، وسيتم متابعة عدد الإصابات بالمحافظة، فيما سيعلن لاحقاً عن إغلاق أي بلدة أو منطقة أو مخيم في حال ارتفاع عدد الإصابات فيها.