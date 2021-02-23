شؤون فلسطينية

منصور: سلسلة اجتماعات ستعقد بهدف تفعيل الرباعية وفتح آفاقٍ لعملية سياسية مجدية

منصور: سلسلة اجتماعات ستعقد بهدف تفعيل الرباعية وفتح آفاقٍ لعملية سياسية مجدية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب فلسطين الدائم، لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، أن بعثة فلسطين بالتعاون والتنسيق مع مجلس السفراء العرب، تواصل لقاءاتها واتصالاتها مع أعضاء الرباعية ومجلس الأمن، والدول المؤثرة، بناء على ما طُلب منها بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، بهدف تفعيل الرباعية، وفتح آفاقٍ لعملية سياسية مجدية، على أرضية مبادرة الرئيس محمود عباس، بعقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن اجتماعاً مهماً لمجلس السفراء العرب، وبمبادرة من وفد فلسطين، عُقد مع سفير الاتحاد الروسي في نيويورك، استناداً لما طرحه وزير خارجية بلاده في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، والذي دعا لعقد اجتماع للرباعية والرباعية ++ على المستوى الوزاري في الأشهر القليلة القادمة، تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي.

وأعلن منصور عن اجتماع مع مندوب الاتحاد الأوروبي، اليوم، واجتماع آخر مع الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة القادمة، في إطار جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأشار منصور، إلى أنه سيتم اللقاء مع مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، عندما يتم تثبيتها في نيويورك، على أن يجري استكمال المشاورات مع أعضاء الرباعية.

ولفت مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن جلسة مجلس الأمن، ستعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وستناقش الوضع في فلسطين.

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