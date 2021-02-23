لجنة الانتخابات: سنقوم خلال أيام بنشر إجراءات الترشح للجمهور

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، إقرار أعضاء لجنة الانتخابات المركزية إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 أيار/ مايو المقبل، والنماذج والمرفقات الواجب توفرها في طلب الترشح للقوائم، ومرشحيها في الانتخابات التشريعية.



وقال كحيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن اللجنة، ستقوم خلال الايام المقبلة بنشر إجراءات الترشح للجمهور، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاع الفصائل في الضفة الغربية، وقطاع غزة على هذه الآليات من خلال اللقاءات المباشرة وعبر وسائل الإعلام.



وأضاف كحيل: أن باب الترشح للانتخابات التشريعية، يُفتح في 20 آذار/ مارس المقبل، ويقفل في 31 من ذات الشهر، وسيتم إعداد السجل الانتخابي ونشره في 1090 مركزاً لإطلاع المواطنين على أسمائهم وتقديم اعتراضاتهم لإنجاز السجل النهائي موضحاً أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لمتابعة العملية الانتخابية دون تحديد مواعيد، بالإضافة لاعتماد الصحفيين والمؤسسات الرقابية، وهي عملية تتم بشكل يومي.