ساعر: أعارض مبدأ حل الدولتين لهذا السبب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس حزب "تكفا حدشاه" الإسرائيلي جدعون ساعر، بأنه يعارض حل الدولتين، وفق لما أوردته قناة (كان) الإسرائيلية.



وقال ساعر في مؤتمر عبر شبكة الانترنت نظمه معهد "بروكينغس" للبحوث في مجال العلوم الاجتماعية في واشنطن، إن الفلسطينيين كانوا قد رفضوا كل الاقتراحات من هذا النوع في الماضي، مضيفًا أن ذلك يعود إلى "رغبتهم في إبادة إسرائيل بدلًا من إنهاء الصراع معها".



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه بعد أن صرح رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد بأنه لا مشكلة لديه في تشكيل حكومة بدعم "القائمة المشتركة"، أصدر حزب "الليكود" بيانًا قال فيه إن كل من ساعر وبينت لا يمكنهما تشكيل حكومة بدون أن يرأسها لابيد.