الصحة: الضفة والقدس تسجلان 10 وفيات و1996 إصابة بجميع محافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: في كل من: الخليل 4، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1، وحالتي وفاة في مدينة القدس.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1996 إصابة، سجلت على النحو التالي: بيت لحم (184)، ضواحي القدس (94)، أريحا والأغوار (51)، قلقيلية (38)، سلفيت (77)، الخليل (229)، رام الله والبيرة (313)، طولكرم (61)، نابلس (109)، طوباس (20)، جنين (57)، قطاع غزة (175)، مدينة القدس (588).
وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: بيت لحم (52)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (12)، سلفيت (57)، الخليل (114)، رام الله والبيرة (178)، طولكرم (24)، نابلس (90)، طوباس (8)، جنين (59)، قطاع غزة (135)، ومدينة القدس (386).
ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: في كل من: الخليل 4، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1، وحالتي وفاة في مدينة القدس.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1996 إصابة، سجلت على النحو التالي: بيت لحم (184)، ضواحي القدس (94)، أريحا والأغوار (51)، قلقيلية (38)، سلفيت (77)، الخليل (229)، رام الله والبيرة (313)، طولكرم (61)، نابلس (109)، طوباس (20)، جنين (57)، قطاع غزة (175)، مدينة القدس (588).
وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: بيت لحم (52)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (12)، سلفيت (57)، الخليل (114)، رام الله والبيرة (178)، طولكرم (24)، نابلس (90)، طوباس (8)، جنين (59)، قطاع غزة (135)، ومدينة القدس (386).
ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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