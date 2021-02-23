الصحة: الضفة والقدس تسجلان 10 وفيات و1996 إصابة بجميع محافظات الوطن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: في كل من: الخليل 4، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1، وحالتي وفاة في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1996 إصابة، سجلت على النحو التالي: بيت لحم (184)، ضواحي القدس (94)، أريحا والأغوار (51)، قلقيلية (38)، سلفيت (77)، الخليل (229)، رام الله والبيرة (313)، طولكرم (61)، نابلس (109)، طوباس (20)، جنين (57)، قطاع غزة (175)، مدينة القدس (588).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: بيت لحم (52)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (12)، سلفيت (57)، الخليل (114)، رام الله والبيرة (178)، طولكرم (24)، نابلس (90)، طوباس (8)، جنين (59)، قطاع غزة (135)، ومدينة القدس (386).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.