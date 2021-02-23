دولي

دولة جديدة تعتمد لقاح (سبوتنيك V) الروسي للتطعيم ضد (كورونا)

دولة جديدة تعتمد لقاح (سبوتنيك V) الروسي للتطعيم ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة في جمهورية قرغيزستان (قرغيزيا) بأنه تم تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس (كورونا)، "سبوتنيك V" رسميا في البلاد.

وبحسب بيان الوزارة:"أصدرت إدارة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بقرغيزستان شهادة تسجيل للقاح سبوتنيك V.. ما سيسمح في المستقبل القريب بتطعيم السكان لمنع الإصابة بفيروس (كورونا)"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتم الكشف عن أولى حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في قرغيزستان في أوائل مارس 2020، وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس هناك 86 ألف حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 1460حالة وفاة.

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