عربي

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ضرورة إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، فيما أشار إلى أن ذلك يحقق مبدأ التكامل في العمل، والتنسيق العربي.

وأعرب الوزير العراقي، خلال لقاء جمعه بمجموعة مسؤولين خليجيين، أمس الاثنين، عن "سعادته بما تشهده العلاقات العراقية - السعودية من تصاعد وتنام في حجم التعاون الثنائي"، مشيداً بـ "الآلية الثلاثية بين العراق والأردن ومصر" بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتطرق وزير الخارجية العراقي، خلال اللقاء، إلى الإجتماعات الأخيرة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وضرورة تفعيل آليات العمل العربي ضمن الجامعة.

وأشار إلى ضرورة إعادة سوريا لمقعدها ضمن الجامعة العربية، لتحقيق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي.

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