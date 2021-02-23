انفجار في خط أنابيب نقل الغاز في مقاطعة أورينبورغ الروسية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة أورينبورغ، أن انفجاراً وقع في خط أنابيب الغاز في المقاطعة، وأن الجهات المختصة، تعمل على السيطرة عليه.



وقالت السلطات في أورينبورغ: إن رجال الإنقاذ ومسؤولين من وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، وعلماء البيئة، يتواجدون الآن في مكان الحادث، مضيفة: أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن خط أنابيب الغاز، الذي وقع فيه الانفجار، يعود لشركة "غازبروم" الروسية.