عربي

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيُطالب بإبعاد الفتاة الإسرائيلية، التي أعادتها إسرائيل من سوريا، إلى خارج البلاد، خشية أن تكرر محاولاتها لاجتياز الحدود، حيث قالت القناة: إن الفتاة كانت لها عدة محاولات فاشلة سابقة لاجتياز الحدود إلى غزة والأردن ولبنان، ولكنها نجحت في النهاية بالدخول إلى سوريا.

وبحسب القناة، تم اليوم تقديم التحقيق، الذي أجرته القيادة الشمالية حول كيفية اجتياز الفتاة السياج الحدودي، أمام قائد المنطقة الشمالية، الجنرال أمير برعام.

ووفقًا للتحقيق، فإن الفتاة الإسرائيلية، وصلت إلى مجدل شمس في ساعات المساء، ومشت بطريق للمتنزهين، وقامت باجتياز الحدود منتصف الليل، بعد أن انتظرت فترة، وتأكدت من عدم وجود ورديات تمر بالمنطقة، وتسلقت سياجًا لا يوجد عليه رادارات ذكية متطورة نسبيًا.

وبعد اجتيازها الحدود، وصل تحذير إلى الجنود في نقاط المراقبة الحدودية، والذين بدورهم، قاموا بفحص المنطقة مركزين على إمكانية وجود تسلل عكسية من سوريا إلى إسرائيل، والتي تأكدوا من عدم وجودها، ولم يميزوا أي تسلل من إسرائيل إلى سوريا، وعلم الجيش الإسرائيلي بأمر الفتاة، بعد قيام السوريين بإبلاغ الروس، أنهم يحتجزون فتاة إسرائيلية، تسللت من إسرائيل إلى سوريا، حيث قام الروس بدورهم بإبلاغ إسرائيل بأمرها، وفق القناة.

واستعرض التحقيق، الذي عُرض أمام قائد المنطقة عدة استنتاجات، بموجبها أن هناك مناطق ميتة، تحت أعين مراقبي الحدود، ولربما ساعدت الفتاة بالقيام باجتياز الحدود، وكشف التحقيق عن إمكانية وقوع أحداث مشابهة مستقبلًا، ولذلك طلبوا أن تقوم الشرطة بمضاعفة تواجدها بالقرب من الحدود لمنع اقتراب أشخاص إليها.

أخبار ذات صلة

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

للحد من تفشي (كورونا).. عُمان تحظر دخول القادمين إليها من عشر دول

للحد من تفشي (كورونا).. عُمان تحظر دخول القادمين إليها من عشر دول

العراق: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

العراق: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

حمدونة: الأسرى الفلسطينيون يفتقدون كافة الحقوق الأساسية والإنسانية بالسجون الإسرائيلية

حمدونة: الأسرى الفلسطينيون يفتقدون كافة الحقوق الأساسية والإنسانية بالسجون الإسرائيلية

محافظ بيت لحم يُغلق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم يُغلق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسبب (كورونا)

منوعات

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من &#34;لؤلؤ&#34; ؟

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من "لؤلؤ" ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

عربي

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر