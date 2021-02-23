بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر غزّة، دون التبليغ عن أي إصابات.



يُذكر، أنّ زوارق بحرية الاحتلال، تتعمد يومياً مهاجمة الصيّادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزّة.