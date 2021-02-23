الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل القيادي في حركة (حماس) النائب في المجلس التشريعي السابق، نايف الرجوب، والأسير المحرر رزق الرجوب في مدينة دورا جنوبي الخليل، ومنزل النائب سمير القاضي، في بلدة صوريف شمال الخليل، وهددتهم بحال العمل أو الترشح للانتخابات المقبلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل نايف الرجوب، والأسير المحرر رزق الرجوب، في دورا، وهددتهما بحال العمل أو الترشح بالانتخابات المقبلة.



ودهمت قوات الاحتلال، منزل النائب في المجلس التشريعي السابق، الدكتور سمير القاضي، وفتشت منزله، وخربت في محتوياته، وهددته بحال المشاركة أو العمل في الانتخابات المقبلة.



وفي سياق متصل، أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال، اختطف الشابين محمد محمود غنيمات، وعلاء شاكر احدوش من بلدة صوريف شمال الخليل.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت نايف الرجوب، نهاية العام الماضي، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات، حققت معه خلالها في خطوات المصالحة الفلسطينية، وتحذيرات من أي عمل تنظيمي.