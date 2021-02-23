دولي

"كمامتان معًا" التشيك تنفذ إجراءات جديدة بسبب السلالة البريطانية

"كمامتان معًا" التشيك تنفذ إجراءات جديدة بسبب السلالة البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم): إن سكان التشيك، سيضطرون إلى ارتداء كمامات طبية خاصة أو أقنعة النانو أو كمامتين طبيتين بشكل مزدوج في الأماكن المزدحمة، اعتباراً من 25 شباط/ فبراير، بحسب ما ذكره مسؤول في وزارة الصحة التشيكية.

ووفق وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، فقد قال: هذا الإجراء، يرجع إلى انتشار السلالة البريطانية من فيروس (كورونا) وسيتم تطبيق المتطلب الجديد، على وجه الخصوص، في المحلات التجارية والمستشفيات، ووسائل النقل العام والمحطات".

وأضاف بلاتني: "في كل هذه الأماكن، سيتعين على المواطنين ارتداء كمامة من نوع FFP2، أو قناع نانوي، أو كمامتين في نفس الوقت".

وتابع: "مجلس الوزراء، لم ينظر بعد في موضوع التعويض النقدي للفئات الضعيفة اجتماعياً، إذ يقدّر الاقتصاديون أن هذه الكمامات، قد تتطلب 2000 كرونة (حوالي 93 دولاراً) شهرياً لعائلة مكونة من أربعة أفراد".

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