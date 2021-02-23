راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض المقبل على فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكشف الراصد الجوي، ليث العلامي، أن صور الأقمار الصناعية صباح يوم الثلاثاء، تبين تطورات محلية للسحب فوق قطاع غزة، تتسبب بهطول زخات من الأمطار، فوق أجزاء واسعة منه، إثر حالة من عدم الاستقرار الجوي.وأضاف: أن أجزاء واسعة من فلسطين، تشهد هبوباً لرياح شرقية نشطة، وبقية اليوم وحتى نهار يوم غدٍ الأربعاء، تكون الفرصة واردة لهطول الأمطار فوق عدة أجزاء متفرقة من البلاد، نتيجة تطورات محلية للسحب.