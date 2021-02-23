شؤون فلسطينية

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
طالب المطران عطا الله، حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بضرورة وضع حد لمسألة احتجاز جثامين الأسرى الشهداء، حيث إن هنالك سبعة جثامين لأسرى شهداء، ما زالت محتجزة، حتى اليوم، ونحن نطالب بضرورة الضغط على السلطات الاحتلالية؛ لكي تقوم بالإفراج عن هذه الجثامين المحتجزة، كي يتم دفنها حسب الأصول المتعارفة.

وقال المطران حنا: إن احتجاز هذه الجثامين، هو عمل عنصري لا إنساني ولا حضاري، يدل على بشاعة الاحتلال، الذي يستهدف أبناءنا، وهم أحياء، كما أنه يستهدفهم بعد مماتهم.

وأضاف: "إننا إذ نعرب عن تضامننا مع الحركة الأسيرة كلها، فإننا نعرب عن تضامننا أيضاً مع عائلات هؤلاء الأسرى المحتجزة جثامينهم، ونتمنى أن تعود هذه الجثامين إلى أهلها بأسرع ما يمكن، كي يتم تكريمها ودفنها حسب العادات والتقاليد المتبعة في بلادنا".

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

تفاصيل جديدة.. كيف توفي الطفل عمر حازم الملاحي في مدينة غزة؟

تفاصيل جديدة.. كيف توفي الطفل عمر حازم الملاحي في مدينة غزة؟

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض المقبل على فلسطين

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض المقبل على فلسطين

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تستهدف زوارق الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

الاحتلال يُهدد نوابًا وأسرى محررين لعدم الترشح بالانتخابات

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

حمدونة: الأسرى الفلسطينيون يفتقدون كافة الحقوق الأساسية والإنسانية بالسجون الإسرائيلية

حمدونة: الأسرى الفلسطينيون يفتقدون كافة الحقوق الأساسية والإنسانية بالسجون الإسرائيلية

محافظ بيت لحم يُغلق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم يُغلق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسبب (كورونا)

منوعات

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من &#34;لؤلؤ&#34; ؟

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من "لؤلؤ" ؟

عربي

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر

تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر