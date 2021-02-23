المطران حنا: احتجاز الاحتلال جثامين سبعة أسرى شهداء جريمة مروعة بحق شعبنا

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب المطران عطا الله، حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بضرورة وضع حد لمسألة احتجاز جثامين الأسرى الشهداء، حيث إن هنالك سبعة جثامين لأسرى شهداء، ما زالت محتجزة، حتى اليوم، ونحن نطالب بضرورة الضغط على السلطات الاحتلالية؛ لكي تقوم بالإفراج عن هذه الجثامين المحتجزة، كي يتم دفنها حسب الأصول المتعارفة.



وقال المطران حنا: إن احتجاز هذه الجثامين، هو عمل عنصري لا إنساني ولا حضاري، يدل على بشاعة الاحتلال، الذي يستهدف أبناءنا، وهم أحياء، كما أنه يستهدفهم بعد مماتهم.



وأضاف: "إننا إذ نعرب عن تضامننا مع الحركة الأسيرة كلها، فإننا نعرب عن تضامننا أيضاً مع عائلات هؤلاء الأسرى المحتجزة جثامينهم، ونتمنى أن تعود هذه الجثامين إلى أهلها بأسرع ما يمكن، كي يتم تكريمها ودفنها حسب العادات والتقاليد المتبعة في بلادنا".