الاحتلال يعتقل فتى وشابًا ويستدعي آخر شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتى وشاباً شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى أُبيّ يوسف عبد الحميد أبو مارية (17 عاماً) عقب دهم منزل ذويه في بلدة بيت أمر.



وأضاف، أن تلك القوات، اعتقلت الشاب قصي جهاد جعارة، عقب دهم منزله في مخيم العروب شمال الخليل.



كما سلمت قوات الاحتلال، المواطن محمد إبراهيم بحر من بلدة بيت أمر بلاغاً، لمقابلة مخابراتها.