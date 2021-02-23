مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 39 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.