الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 1874 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الصحة، أنه لم تسجل أي حالة وفاة، فيما سجل 135 حالة تعاف جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأوضحت، أن إجمالي تراكمي للمصابين 54635 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1944حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 52146 حالة.



وبيّنت، أن إجمالي الوفيات 545 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 21 حالة.