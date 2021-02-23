شؤون فلسطينية

محافظ بيت لحم يُغلق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم يُغلق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسبب (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الثلاثاء، إغلاق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وقال المحافظ في بيان صحفي: "إنه تقرر إغلاق المديرية من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى مساء غد الأربعاء، نظراً لظهور إصابات بفيروس (كورونا) ومخالطين فيها، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات، وفق وكالة (وفا).

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