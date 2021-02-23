5 أبريل المقبل موعد جلسة محاكمة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المحكمة المركزية الإسرائيلية: إن مرحلة استعراض الأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بقضايا الفساد المرفوعة ضده، تبدأ بعد الانتخابات، في 5 من نيسان/ أبريل المقبل.



وبحسب موقع (i24) فقد أوضحت المحكمة، أن الجلسات ستقام ثلاث مرات أسبوعياً في أيام الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء.



واعتبر القضاة، أنه يوجد خلل بسلوك المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبيت، عندما أعطى موافقته على التحقيق في القضايا، مع ذلك قرروا أنه لا يمكن إلغاء الاتهامات.



وقبل أسبوعين، استؤنفت الجلسة في محاكمة نتنياهو، بأروقة المحكمة المركزية الإسرائيلية، حيث قدم خلالها رد نتنياهو على لوائح الاتهام المرفوعة بحقه، ووصل نتنياهو بنفسه إلى قاعة المحكمة، لكنه غادرها بعد نصف ساعة، كما حضر الجلسة باقي المتهمين المتورطين بالملفات.