التعليم بغزة تُصدر التعليمات الخاصة بالفصل الثاني من العام الدراسي 2020-2021

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، التعليمات الخاصة بالفصل الثاني من العام الدراسي2020/2021م والذي سيبدأ بتاريخ 27/2/2021.



وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الاستمرار بالعمل في التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، ويكون الدوام الوجاهي بالتناوب بين المجموعتين (أ، ب) باستثناء الشُعب التي يقل عدد طلبتها عن (25) طالباً، فيسمح لهم بالدوام الكامل.



ولفتت وزارة التعليم إلى أن العمل التدريسي، سيكون مع الالتزام الكامل بالبرتوكول الصحي.



وأوضحت أنه في حالة تعطل الدراسة في عموم أو بعض المدارس بسبب (كورونا)، فسيتم اتباع عدة إجراءات وهي: تقديم المعلمين لدروسهم عن بُعد من خلال الصفوف الافتراضية.



وستواصل الوزارة، تفعيل أدوات التعليم عن بُعد مثل (بطاقات التعلم الذاتي، قناة روافد التعليمية، إذاعة التربية والتعليم) ليستفيد منها عموم الطلبة، وفئات الطلبة غير القادرين على الالتحاق بالصفوف الافتراضية.



وسيستمر معلمو الصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي، ويقومون بتوفير التعليمات والتوجيهات والمواد التعليمية اللازمة لاستمرار تعلم الطلبة.



‌وعند العودة للدارسة، يقوم المعلم بمراجعة سريعة لما تم تناوله خلال الصفوف الافتراضية، ويستكمل شرح الدروس حسب الخطة المقررة.



وفيما يخص تقييم أداء الطلبة خلال الفصل الثاني، نوهت الوزارة إلى أن التقييم سيكون: (20%) للاختبار النصفي، و(30%) للاختبار النهائي، و(50%) للأنشطة والتعينات.



حيث سيتقدم الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي، اعتباراً من يوم الثلاثاء 01/06/2021م، ويستمر دوام طلبة الصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي، حتى يوم الاثنين 31/05/2021م، وتوزع شهادات نهاية العام الدراسي يوم الاثنين 14/06/2021م.