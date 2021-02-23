سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان
رام الله - دنيا الوطن
علقت سلطنة عُمان، أمس الاثنين، دخول الوافدين من عشر دول من بينها السودان ولبنان والبرازيل وجنوب إفريقيا، وذلك لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 شباط/ فبراير.
ووفق شبكة (رويترز) فقد أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع (كوفيد- 19) أنها علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 شباط/ فبراير.
ويشمل القرار أيضاً الوافدين من أماكن أخرى، إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة، لتقديم طلب دخول السلطنة.
وقالت اللجنة: إنه يستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون، والعاملون الصحيون وأسرهم.
علقت سلطنة عُمان، أمس الاثنين، دخول الوافدين من عشر دول من بينها السودان ولبنان والبرازيل وجنوب إفريقيا، وذلك لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 شباط/ فبراير.
ووفق شبكة (رويترز) فقد أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع (كوفيد- 19) أنها علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 شباط/ فبراير.
ويشمل القرار أيضاً الوافدين من أماكن أخرى، إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة، لتقديم طلب دخول السلطنة.
وقالت اللجنة: إنه يستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون، والعاملون الصحيون وأسرهم.
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