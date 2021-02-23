سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

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رام الله - دنيا الوطن

علقت سلطنة عُمان، أمس الاثنين، دخول الوافدين من عشر دول من بينها السودان ولبنان والبرازيل وجنوب إفريقيا، وذلك لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 شباط/ فبراير.



ووفق شبكة (رويترز) فقد أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع (كوفيد- 19) أنها علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 شباط/ فبراير.



ويشمل القرار أيضاً الوافدين من أماكن أخرى، إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة، لتقديم طلب دخول السلطنة.



وقالت اللجنة: إنه يستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون، والعاملون الصحيون وأسرهم.