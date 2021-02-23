مصر: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب يقل 17 شخصًا

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رام الله - دنيا الوطن

انتشلت الحماية المدنية المصرية 6 جثث، بعد أن تعرض قارب يقل 17 فرداً للغرق في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي الإسكندرية.



ووفق موقع (المصري اليوم) فقد تلقى أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد بغرق مركب صيد في الملاحات، لينتقل إثرها أفراد من مديرية أمن الإسكندرية، وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وقال الموقع: إنه تم انتشال 6 جثث حتى الآن، ونقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام، واستقبل مستشفى خاص جثتين، وتواصل قوات الإنقاذ النهري، البحث عن مفقودين آخرين.