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لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)

لبنان يُسجل تراجعًا بإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، تراجعاً بإصابات فيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي، وقد بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 15141 حالة عدوى، بعد أن سجلت يوم أمس 1685 إصابة.

ووفق (الوكالة الوطنية للإعلام) فقد أكدت الوزارة في تقريرها اليومي، المتعلق بمستجدات الوباء، أنه تم تسجيل 1532 حالة إصابة بين المقيمين و9 حالات بين الوافدين، مبينة أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4387، أما العدد التراكمي للإصابات فقد ارتفع إلى 356597 حالة.

وذكرت، أن عدد حالات الاستشفاء، ليوم أمس هو 2226، من بينها 941 حالة في العناية المركزة، أما عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 7473، منها 2186 فحصاً، أجري في مطار بيروت الدولي.

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