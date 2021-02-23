تركيا: متفائلون بتحسن العلاقات مع مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب السفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، عن تفاؤل بلاده بتحسن العلاقات مع مصر، رغم استمرار التوتر السياسي بين الطرفين.



وقال كوكصو، في مقابلة مع قناة (الجزيرة مباشر) نشرت الاثنين، إنه متفائل بتحسن العلاقات مع مصر، مشيراً إلى "استمرار العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين، رغم المشاكل على الصعيد السياسي".