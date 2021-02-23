(حماس) تُعلن انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف، ممن لهم حق الاقتراع والترشح.



وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" أنه قد "جرت العملية الانتخابية في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة".



وأضافت: "درجت حركة حماس على مدار تاريخها، إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم، وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية، وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة".