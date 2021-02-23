طالت أسرى محررين وقيادات.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة اليامون غرب مدينة جنين، ونفذت حملة تفتيش واسعة، واستجوبت مواطنين واعتقلت آخرين وسط مواجهات.



وقالت مصادر إعلامية، إن مواجهات واسعة شهدتها البلدة امتدت لعدد من الأحياء والشوارع الداخلية في البلدة في حين انقسم عشرات الجنود إلى فرق مشاة لتفتيش عدد كبير من المنازل.



واشارت إلى اعتقال كل من أنور فريحات، سند خمايسة ، محمد فرح سمودي ، في حين أفرجت عن عدد آخر من الشبان وغالبيتهم أسرى محررين بعد التحقيق الميداني معهم.



كما فتشت عددًا كبيرًا من المنازل لأسرى محررين عرف منهم: محمد ابو الهيجا ، ثائر سمار، محمد عادل ابو حسن، رامي حسن سمودي، حسام عباهرة، شادي غنمة ، جبريل بقلي وآخرون.



طوباس



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة حماس فازع صوافطة عقب اقتحام منزله في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.



وأشارت مصادر إعلاميةـ إلى أن جنود الاحتلال فتشوا منزله في المدينة علما أنه أسير محرر قضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال.



كما اعتقلت الأسير المحرر عبادة شفيق الخراز بعد تفتيش منزله في المدينة في الوقت الذي يتم فيه الربط بين هذه الاعتقالات، والانتخابات القادمة.



الخليل



اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية (17 عامًا) من بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة عدة منازل للمواطنين والعبث في محتوياتها.



وأفادت مصادر إعلامية، بأنه اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عقبة تفوح بمدينة الخليل.