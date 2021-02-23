إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل.



وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت بمنطقة "واد الكرم" في المدينة عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، عرف من أصحابها نادر النتشة وياسر القواسمة.



وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وأنهم عولجوا ميدانيا.