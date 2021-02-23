صيدم: التصريحات حول عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون حماس انتكاسة كبيرة

صبري صيدم

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم: إن التصريحات الأخيرة التي صدرت في قطاع غزة حول عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون حماس انتكاسة كبيرة.



وطالب صيدم وفق ما جاء على وكالة الأنباء الرسمية (وفا) حركة حماس بإعادة النظر في مثل هذه التصريحات، خاصة أن هناك ما يقارب 80 اسماً مُثبتة أنها مُعتقلة لدى سجون حماس في القطاع على خلفية سياسية.



وشدد صيدم على ضرورة أن تبدأ حماس بمراجعة ذاتها في هذا الشأن، وأن تأخذ الخطوات المناسبة بإطلاق سراحهم.