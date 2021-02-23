شؤون فلسطينية

بيت لحم: إغلاق عدد من المدارس والشعب الصفية بسبب (كورونا)

بيت لحم: إغلاق عدد من المدارس والشعب الصفية بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق ست مدارس وشعب صفية، بسبب إصابات بفيروس (كورونا).

وأفادت مصادر محلية، بأن المديرية، أغلقت أربع مدارس في بيت ساحور، هي: الانجليلة اللوثرية، واللاتين، والكاثوليك، وبنات الناصرة الأساسية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، وكيسان الأساسية المختلطة شرقاً، وبنات الفجر الأساسية المختلطة لمدة 48 ساعة، إضافة إلى إغلاق شعب صفية من التاسع حتى الحادي عشر في مدرسة مار افرايم لمدة 48 ساعة، ومن العاشر حتى الثاني عشر في مدرسة راهبات مار يوسف حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت: إن المديرية، قامت بهذا الإجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

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