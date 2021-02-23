أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء في أسواق غزة كالتالي:



أولًا: أسعار الخضار:



بندورة: 1ك = 1 شيكل



خيار: 1ك = 2.5 شيكل



فلفل أخضر: 1ك = 8شيكل



فلفل سلطان: 1ك = 4 شيكل



بازيلاء: 1ك = 4 شيكل



بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شيكل



السبانخ: 1 ك = 2 شيكل



سلق: 1 ك = 2 شيكل



ملوخية : 1ك = 5 شيكل



فاصوليا: 1ك = 6 شيكل



كوسا: 1 ك = 2 شيكل



بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل



بصل مصري: 1ك = 2شيكل



باذنجان : 1ك = 3 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل



ثومة (وقية): 3 شيكل



خس = 2 شيكل



زهرة: 2 شيكل



ملفوف: 2 – 3 شيكل



ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل



ليمون: 5 ك = 10 شيكل



بنجر: 1ك = 4 شيكل



قرع بلدي: 1ك = 3 شيكل



جزر : 1ك = 2 شيكل



أحمر: 1ك = 2.5 شيكل



قلقاس: 1ك = 8 شيكل



ليمون بعلي: 1ك = 5 شيكل



فول أخضر: 1ك = 4 شيكل



اقرفس: حبة = 2 شيكل



بروكلي: 1ك = 6 شيكل



ثانيًا: أسعار الفواكه:



فراولة: 1ك = 4 شيكل



كرفوت: 5 ك = 10 شيكل



موز: 1 ك = 3.3 شيكل



تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل



تفاح أخضر: 1ك = 4 شيكل



أجاص: 1 ك = 5 شيكل



بوملي (حبة): 3 شيكل



برتقال أبو صرّة: 3ك = 10 شيكل



فرنساوي: 1 ك = 3 شيكل



كلمنتينة : 1 ك = 2 شيكل



كاكا (فرسمونة): 1 ك = 4 شيكل



أفوكادو: 1ك = 7 شيكل



كيوي: 1ك = 7 شيكل



رمان حلو: 1ك = 4 شيكل.