حالة من عدم الاستقرار الجوي في فلسطين اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

تبقى البلاد تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا ومغبرأ احيانا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات خاصة فوق المناطق الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج



الأربعاء 2021/02/24 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الخميس 2021/02/25 يكون الجو غائما جزئيا وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



الجمعة 2021/02/26 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.