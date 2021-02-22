وزير الزراعة يطلق مشروع تخضير فلسطين في المحافظات الجنوبية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الزراعة أ. رياض العطاري، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع تخضير فلسطين في المحافظات الجنوبية بتمويل من الحكومة.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه سيتم توزيع وزراعة نحو 100 ألف شتلة من مختلف أنواع وأصناف

الأشتال كالزيتون، الحمضيات، اللوزيات، الجوافة، وغيرها، بهدف رفع الإنتاج الزراعي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من جهة وزيادة الصادرات الزراعية الفلسطينية من جهة أخرى.



وأشار العطاري إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة وخطة عمل وزارة الزراعة لتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين على أرضهم وتطوير القطاع الزراعي على طريق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلن العطاري أن الحكومة قررت إعفاء مزارعي المحافظات الجنوبية من أية مساهمات مالية مترتبة على استفادتهم من مشروع تخضير فلسطين، وهذا يأتي في إطار الدعم المباشر من الحكومة للمزارعين وللقطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية.



وبين العطاري أن زراعة الأشجار تُعتبر خطوة من خطوات النضال الفلسطيني المستمر وهي "تعبير واضح أن شعبنا وقواه الحية متجذرون في هذه الأرض كجذور أشجارها، ونحن هنا منذ البدايات وسنبقى حتى النهايات" .