شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يتسلم التقرير السنوي لإنجازات الضابطة الجمركية وأعمالها لعام 2020

محافظ طولكرم يتسلم التقرير السنوي لإنجازات الضابطة الجمركية وأعمالها لعام 2020
رام الله - دنيا الوطن
تسلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر  في دار المحافظة، من مدير الضابطة الجمركية بطولكرم  العقيد راضي كتانه  التقرير السنوي لإنجازات الضابطة  الجمركية وأعمالها  لعام 2020 .

وأكد  المحافظ أبو بكر على الدور الكبير  الذي يقع على عاتق جهاز الضابطة الجمركية ممثلاً بقائد الجهاز اللواء إياد بركات،  وذلك من خلال الجهد و العمل المستمر  في حماية الاقتصاد والمواطنين من المهربين والبضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات الفلسطينية، مشيداً  بدور الضابطة الجمركية بطولكرم، مثنياً على حالة التعاون  من جميع   الجهات المختصة ذات العلاقة، لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

بدوره نقل العقيد راضي كتانه للمحافظ أبو بكر  تحيات قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، مقدماً شرحاً عن التقرير السنوي لإنجازات الضابطة وأعمالها على مستوى الوطن خلال العام الماضي، وما تضمنه من عمل وجهد بمحافظة طولكرم بالتعاون مع الجهات الشريكة، شاكراً المحافظ على مساندته لعمل الضابطة الجمركية والمؤسسة الأمنية وجميع المؤسسات والقطاعات بمحافظة طولكرم

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