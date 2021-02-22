هيئة الأسرى: إنهاء عزل الأسيرتين المقدسيتين فدوى حمادة ونوال فتحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية أنهت عزل الأسيرتين المقدسيتين فدوى حمادة ونوال فتيحة بعد أن مكثتا في العزل لفترة طويلة.



وبينت الهيئة، أن الأسيرتان القابعتان داخل عزل سجن الدامون، قد توصلتا لاتفاق مع إدارة السجن يقضي بإنهاء عزلهن المتواصل منذ نحو 105 أيام بحق الأسيرة حمادة و30 يوما بحق الأسيرة فتحية.



وقالت الهيئة، أن الأسيرتان حمادة وفتيحة كانتا تعاني داخل زنازين العزل الانفرادي الضيقة والعتمة وذات الرائحة الكريهة، التي لا تصلح للحياة الآدمية، إضافة إلى سوء الطعام المقدم لهما كماً ونوعاً.



وتبلغ الأسيرة المقدسية فدوى حمادة من العمر 34 عامًا، وهي من بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، متزوجة ولديها خمسة أطفال، واعتُقلت في الثاني عشر من آب/ أغسطس عام 2017.



واتّهمها الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود، لتبدأ سلسلة من الجلسات في المحاكم "الإسرائيلية"، قضت أخيرًا بسجنها عشر سنوات، ودفع غرامة مالية 30 ألف شيقل.



وقبل عدة شهور، تصدّت الأسيرة حمادة لسجّانة "إسرائيلية" في "الدامون" حاولت إهانة إحدى زميلاتها الأسيرات، ما أدى إلى عزلها برفقة الأسيرة المحررة جيهان حشيمة لما يزيد على السبعين يومًا.