وزير الخارجية الأمريكي: حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وزير الخارجية الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن "واشنطن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".



جاء ذلك في اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن بلينكن شدد في الاتصال الهاتفي مع أشكنازي، على "إيمان إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة"، وفق نا نقلت وكالة أنباء (رويترز).