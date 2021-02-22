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انعقاد المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

رام الله - دنيا الوطن
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (24/02/2021م) المؤتمر  السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان)، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها: حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، كما سيستعرض المؤتمر تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

 وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

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