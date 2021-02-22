حماس تنعى المفكر اللبناني أنيس النقاش

وختمت حماس بيانها: "نسأل الله عز وجل أن يتقبله، وأن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان".



رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من الشعب اللبناني، ومن عائلة الفقيد، ومن قوى المقاومة، ومن أبناء الأمة العربية والإسلامية جمعاء، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة المناضل المفكر والباحث اللبناني العربي الكبير، أنيس النقاش، رئيس شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين إثر إصابته بفيروس (كورونا).وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن رحيل النقاش خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية التي ظل مدافعا عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، ومقاوما صلبا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه حتى آخر أيام حياته، كما فقدت الأمة العربية أحد فرسان الحقيقة والكلمة الصادقة والمواقف الصلبة دفاعا عن قضايا الأمة، ومواجهة كل المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة.